Прямой эфир

ВКС России защитят города и важные объекты «зенитными трансформерами»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) защитят города и важные объекты одновременно несколькими типами ракет. Для этого Минобороны РФ доработает системы ПВО С-400 «Триумф» и С-300, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве в четверг, 8 октября.

Застава «Витязей»: комплексы С-350 укрепят оборону юга страны
Современные высокомобильные системы способны перехватывать авиацию и баллистические ракеты

После доработки их пусковые установки в бою смогут поражать цели «зенитными трансформерами» — и сверхдальнобойными ракетами, и ракетами ближнего действия с высокой маневренностью. В настоящее время С-300 и С-400 оснащены только одним заранее выбранным типом ракет.

Доработанные системы радикально повысят возможности отечественной ПВО и позволят создать эшелонированную оборону для поражения любых целей, считают эксперты.

Комбинирование разных боеприпасов на одной пусковой установке позволит более рационально расходовать ракеты, заявил «Известиям» заместитель главкома ВВС по вопросам Объединенной системы Противовоздушной обороны (ПВО) СНГ Айтеч Бижев.

Применение одновременно нескольких типов ракет с одной пусковой установки становится нормой и для других отечественных зенитно-ракетных комплексов. В 2020 году была впервые публично продемонстрирована боевая машина «Панцирь-СМ» с новыми, уменьшенными по габаритам и дальности, ракетами, предназначенными для перехвата небольших дешевых беспилотников и неуправляемых реактивных снарядов.

Подробнее читайте эксклюзивном в материале «Известий» 9 октября.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020