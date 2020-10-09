Число проводящих сокращения компаний в России за месяц выросло в два раза

В России число компаний, которые оптимизируют численность персонала, за месяц стало в два раза больше. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, которые появились в распоряжении «Известий» в пятницу, 9 октября.

В опросе участвовали 500 представителей компаний и организаций из всех округов страны в 78 населенных пунктах. В нем участвовали менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Исследование проводилось с 1 по 5 октября.

В результате выяснилось, что количество работодателей, проводящих небольшие сокращения штата в рамках оптимизации численности персонала, с сентября выросло с 7 до 14%.

Отмечается, что SuperJob мониторит рынок труда по ситуации с сокращениями сотрудников с 2010 года. Так, чаще всего о сокращениях говорили в декабре 2014 года: тогда лишь в 59% компаний увольнения не проводились и не планировались. «Эта ситуация начала развиваться после присоединения Крыма и введения санкций: количество сокращений выросло в сентябре 2014 года, достигло максимального значения в декабре и начало снижаться лишь весной 2015 года», — говорится в сообщении.

В начале сентября 2020 года число сокращений снизилось до исторического минимума: 86% компаний заявляли, что сокращения не проводятся и не планируются.

«Ослабление карантинных мер и частичное открытие границ привели к оживлению на рынке труда, а рекрутинговая активность работодателей даже превысила прошлогодние значения», — считают в SuperJob.

Однако уже в октябре на фоне новостей об ухудшении эпидемиологической обстановки число сокращений вновь выросло, пока компаний, где сокращения не проводятся и не планируются, — 78%, что чуть больше, чем в среднем по рынку труда за 10 лет, — 76%.

Накануне сервис по поиску работы hh.ru сообщил, что к концу этого года сократить часть сотрудников в своем коллективе планирует каждый пятый работодатель — 22%. Из опроса hh.ru для «Известий» следует, что почти каждая десятая организация — 11% — уменьшит размер зарплат.