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Каждая пятая компания в России планирует провести сокращения до конца года

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К концу 2020 года численность сотрудников в своем коллективе планирует уменьшить каждый пятый работодатель (22%). Таковы результаты опроса Нh.ru для «Известий». Из него также следует, что почти каждая десятая организация (11%) уменьшит размер зарплат.

«До сих пор сохраняются отрасли, которые еще далеки от восстановления, поэтому вполне возможно, что в них настроены на сокращения. Так что негативный настрой на уровне 22% вполне объясним», — сказал «Известиям» руководитель пресс-службы сервиса Александр Джабаров.

В ходе опроса также выяснилось, что с начала кризиса из-за пандемии сокращение штатов произошло в почти половине (47%) российских компаний.

Ухудшение состояния рынка труда отметил и основатель SuperJob Алексей Захаров. Перевод сотрудников на дистанционную работу вновь сильно ударит по финансовому состоянию компаний, и они будут вынуждены проводить сокращение штатов, заявила «Известиям» директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Неудачный кадр: каждая пятая компания в РФ планирует сокращение штатов

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