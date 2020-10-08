Черчесов назвал состав сборной России в матче со Швецией

Тренерский штаб сборной России по футболу под руководством Станислава Черчесова принял решение о стартовом составе в товарищеском матче со Швецией. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает «Нева-спорт».

Отмечается, что вратарем на матче будет Сослан Джанаев. С первых минут на поле выйдут Федор Кудряшов, Марио Фернандес, Вячеслав Караваев, Илья Кутепов, Магомед Оздоев, Юрий Газинский, Антон Миранчук, Андрей Мостовой, Юрий Жирков и Артем Дзюба.

Игра состоится в этот же день на «ВЭБ Арене» в Москве.

11 и 14 октября состоятся игры группового этапа Лиги наций против команд Турции и Венгрии. Обе встречи пройдут на «ВТБ Арене».

Накануне Черчесов сообщил, что подготовка к матчу проходит по плану, уточняет «Спорт-Экспресс».

28 сентября экс-главный тренер московского ФК ЦСКА, четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в интервью «Известиям» оценил состав национальной команды для подготовки к матчам со Швецией, Турцией и Венгрией.