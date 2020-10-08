Водолазкин не увидел политики в решении отдать Нобелевскую премию по литературе Глюк

Нобелевский комитет снова проявил себя мастером удивлять, отдав премию по литературе американской пэтессе Луизе Глюк. Об этом «Известиям» заявил российский писатель Евгений Водолазкин 8 октября.

«По-моему, Луизы Глюк даже не было в первой двадцатке предполагаемых претендентов. И это хорошо: значит, жюри все еще способно работать втайне, как и должно быть по правилам. Глюк — вполне достойный лауреат. У нее множество наград и, насколько я могу судить, ее философская лирика глубока», — сказал он.

По мнению Водолазкина, в решении видно желание поддержать поэзию, ведь в основном Нобелевскую премию получают прозаики.

«С точки зрения премиальной, поэзия вообще в довольно сложном положении, ведь по сути она непереводима, неинтернациональна и поддается в лучшем случае пересказу. Так что этим своим решением обновленный Нобелевский комитет показал способность ценить именно хороший текст, а не сосредотачиваться на политике», — отметил он.

Ранее в этот же день в Нобелевском комитете сообщили, что премия была присуждена Луизе Глюк «за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

В прошлом году лауреатом премии по литературе стал австрийский писатель Петер Хандке.