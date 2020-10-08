Девятилетний ребенок выпал из окна в Башкортостане

Следственный комитет начал проверку по факту падения девятилетнего ребенка из окна на четвертом этаже в Башкортостане. Мальчик остался в комнате один и забрался на подоконник.

Инцидент произошел в Нефтекамске. По данным правоохранительных органов, в момент происшествия в квартире находились мать, тетя и сестра мальчика. Оставшись в комнате, ребенок залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

В результате падения ребенок получил различные травмы. Он доставлен в больницу и госпитализирован в реанимацию.

Следователи проводят проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске из окна на пятом этаже выпала шестилетняя девочка. Она находилась дома одна в момент происшествия. В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали.