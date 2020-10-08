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Захарова заявила о попытках Москвы наладить переговоры по Карабаху

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Москва призывает к продолжению переговорного процесса по Нагорному Карабаху. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, 8 октября.

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«Россия как в национальном качестве, так и в рамках Минской группы ОБСЕ последовательно прилагает всемерные усилия, направленные на незамедлительное прекращение огня и создание условий для возобновления переговорного процесса», — сказала она.

Ранее 8 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Карабаху идут в том числе на высшем уровне. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян находится в тесном контакте с российским коллегой Сергеем Лавровым, президент России Владимир Путин общается с армянским премьером Николом Пашиняном, отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что любые контакты, которые помогут урегулировать ситуацию и вывести ее из стадии прямого вооруженного столкновения, приветствуются.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

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