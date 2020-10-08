Медведева снялась с этапа Кубка России в Москве

Фигуристка Евгения Медведева снялась с московского этапа Кубка России из-за травмы спины. Об этом заявил глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков в четверг, 8 октября.

Медведева официально проинформировала об этом федерацию, сказал он «Спорт-Экспресс».

«Когда она поправится и примет ли участие в следующих этапах, не можете знать ни вы, ни я, ни Господь Бог», — сказал он. При этом Горшков выразил надежду на скорое восстановление спортсменки.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что ему жалко Медведеву и он желает ей здоровья.

В сентябре Медведева снялась с этапа Кубка России в Сызрани. Причины тогда не назывались.

В этом же месяце стало известно, что Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, из которой ушла два года назад. Фигуристка уже провела первую тренировку под руководством наставницы.

В мае 2018 года Медведева ушла от Тутберидзе и переехала в Канаду, где начала работу с Брайаном Орсером.

Позже стало известно, что причиной стал конфликт между Тутберидзе и Медведевой. Фигуристка отметила, что сменила тренера из-за желания больше проявлять себя. Тутберидзе назвала другие причины.