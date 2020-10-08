Заболеваемость ОРВИ на четверть выросла за неделю в Саратовской области

За неделю в Саратовской области выявлено почти 19 тыс. случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Основной прирост заболеваемости отмечается среди взрослого населения.

По данным Роспотребнадзора, ситуация оценивается как неэпидемическая. Тем не менее за неделю число выявленных случаев ОРВИ выросло на 24%. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Специалисты отмечают, что в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии. По данным за 6 октября, прививки от гриппа поставили 444,8 тыс. жителей Саратовской области, что составляет 18,3% населения.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области за неделю с ОРВИ к медикам обратились более 13,8 тыс. человек. Основная заболеваемость приходится на детей до 14 лет.