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Заболеваемость ОРВИ на четверть выросла за неделю в Саратовской области

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За неделю в Саратовской области выявлено почти 19 тыс. случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Основной прирост заболеваемости отмечается среди взрослого населения.

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По данным Роспотребнадзора, ситуация оценивается как неэпидемическая. Тем не менее за неделю число выявленных случаев ОРВИ выросло на 24%. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Специалисты отмечают, что в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии. По данным за 6 октября, прививки от гриппа поставили 444,8 тыс. жителей Саратовской области, что составляет 18,3% населения.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области за неделю с ОРВИ к медикам обратились более 13,8 тыс. человек. Основная заболеваемость приходится на детей до 14 лет.

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