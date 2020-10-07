Более 13,8 тыс. человек заболели ОРВИ за неделю в Иркутской области

В Иркутской области за неделю более 13,8 тыс. человек обратились к медикам с симптомами ОРВИ. Роспотребнадзор сообщает о росте заболеваемости среди детей до двух лет.

В целом ситуация в регионе оценивается как неэпидемическая. Порядка 62% заболеваемости приходится на детей до 14 лет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Заболеваемость связана с циркуляцией вирусов негриппозной этиологии. Случаи гриппа пока не выявлены.

Прививочная кампания в Иркутской области проводится с начала сентября. Вакцинацию против гриппа должны пройти 60% жителей Иркутской области. В регион поступило более 715 тыс. доз вакцины.