Врач призвала скорее делать тест на коронавирус при симптомах ОРВИ

Тест на коронавирус необходимо сделать как можно скорее при появлении симптомов ОРВИ, а затем нужно самоизолироваться до появления его результатов. Об этом рассказала «РИА Новости» заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

«Если мне звонят пациенты с симптомами ОРВИ, кашлем, высокой температурой, потерей обоняния, я говорю им: как можно скорее назначайте тест на коронавирус, самоизолируйтесь и сдавайте анализ — дома или езжайте на личной машине на специальный пункт проверки. До того момента, пока не получен ответ, необходимо оставаться в изоляции», — рекомендовала специалист.

Она добавила, что тем, кто страдает от проблем с дыханием и других признаков воспаления легких, необходимо сразу же обратиться в больницу. Для остальных пациентов дальнейший план действий зависит от результатов теста и тяжести симптомов.

«Когда придет результат теста, если он отрицательный, а у вас не было контактов с больными или другого риска заразиться, лечите свою простуду, и вы свободны. Если же получен положительный ответ, то все зависит от тяжести симптомов. В случае слабовыраженных симптомов лечите вирус как обычный грипп — покой, теплое питье, при необходимости жаропонижающие, лучше всего на основе парацетамола», — рассказала инфекционист.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что главной ошибкой заболевших COVID-19 россиян является нежелание обращаться к медикам. По его словам, россияне зачастую занимаются самолечением, хотя необходимо вызвать врача на дом.