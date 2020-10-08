Школьница сбросила с балкона 30 тыс. рублей в Хакасии

Школьница в Хакасии раздала своим одноклассникам и знакомым около 30 тыс. рублей из родительских накоплений. Таким образом девочка пыталась доказать, что ее семья не бедствует, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сначала 10-летняя школьница выкинула купюры с балкона стоявшим внизу детям. В тот день родители пропажу средств не заметили.

Позднее девочка взяла оставшиеся деньги и раздала их ребятам из ближайших дворов. В результате ребенок потратил порядка 30 тыс. рублей.

Когда пропажа обнаружилась, отец девочки обратился в полицию с просьбой помочь вернуть накопленные средства.

В ноябре 2019 года второклассницу в Новосибирске унизили на чаепитии из-за денег. Родители одноклассников девочки затравили ее после того, как мать школьницы отказалась сдавать деньги на нужды класса.

Одна из родительниц отсадила девочку от других детей и заявила, что раз ее мать не сдавала деньги, то пить и есть за общим столом она не будет.