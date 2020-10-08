Эксперт оценила планы создания цифровой базы таксистов в Москве

Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская прокомментировала «Известиям» планы создать в Москве цифровую базу таксистов.

Накануне 7 октября в департаменте транспорта Москвы сообщили, что диспетчерские службы такси начнут передавать цифровой профиль работающих водителей в региональную навигационно-информационную систему.

Наталия Лозинская отметила, что сейчас в каждом регионе уполномоченные органы ведут собственный реестр выданных разрешений.

В нем указывается перевозчик, которым является юрлицо или индивидуальный предприниматель. Также указывается номер автомобиля, срок действия разрешения, параметры автомобиля.

При этом все данные велись не в онлайн-формате, отметила специалист. По истечении срока деятельности разрешения эти данные удалялись из реестра.

При такой форме выдачи разрешений надзорным органам было трудно контролировать работу такси, отметила Лозинская.

«У полномочных органов в регионах очень узкие контрольные функции. ГИБДД может проверить водителя на линии, например, его путевой лист, водительское удостоверение и разрешение. Но ГИБДД на дороге не сможет никак понять трудоустроен ли этот водитель, реально ли он прошел медосмотр и технический осмотр перед выпуском на линию или нет», — сказала исполнительный директор.

В свою очередь, трудовая инспекция отдельно может проверить трудоустроен ли этот водитель, но не может проверить, есть ли у него разрешение, добавила Лозинская.

Новая система будет содержать гораздо больший объем данных вплоть до ФИО каждого водителя такси. Потенциально это позволит отсечь от работы многих водителей, работающих с нарушениями, отмечает эксперт.

В то же время у московских властей недостаточно полномочий для введения такого списка, отметила Лозинская. Кроме того, даже если такой список появится, штрафовать за отказ передавать в него данные тоже будет нельзя, потому что этот цифровой реестр не описан в КоАП, заключила специалист.

1 октября сообщалось, что российские агрегаторы такси подготовили собственные поправки к законопроекту, регулирующему работу такси, и направили их в Госдуму. Согласно тексту документа, агрегаторы такси согласны возмещать ущерб в размере до 2 млн рублей за ДТП, если перевозчик не сможет выплатить компенсацию пассажиру в полном объеме.