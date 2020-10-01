Агрегаторы такси согласились выплачивать до 2 млн рублей пострадавшим в ДТП

Российские агрегаторы такси подготовили собственные поправки к законопроекту, регулирующему работу такси, и направили их в Госдуму. Они выразили согласие разделить материальную компенсацию в случае ДТП, но с определенными условиями. Об этом в среду, 30 сентября, сообщил РБК.

Согласно тексту документа, агрегаторы такси согласны возмещать ущерб в размере до 2 млн рублей за ДТП, если перевозчик не сможет выплатить компенсацию пассажиру в полном объеме.

С такой инициативой выступили «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett и «Везет», уточнил «Ридус».

Компенсации будут выплачиваться, только если за рулем был самозанятый водитель или индивидуальный предприниматель, а сам заказ был оформлен через мобильное приложение, пишет телеканал «Звезда». Агрегаторы уверены, что субсидиарную ответственность в случае ДТП нужно закрепить в законе.

Такое решение было принято агрегаторами на фоне возможных изменений закона, предложенных членами Совфеда Андреем Турчаком и Людмилой Боковой в конце 2019 года. По их задумке, для агрегаторов устанавливается солидарная ответственность за ДТП. Это значит, что пассажир может сразу предъявить материальные претензии к службе заказа такси, не обращаясь к перевозчику, отмечает телеканал «360».

В настоящее время законом не установлена ответственность служб заказа такси. В последней публичной версии законопроекта говорится, что ответственность за вред, причиненный при перевозке легковым такси, ложится на водителя.

Как заявила телеканалу активистка общественного движения «Синие ведерки» Елена Гращенкова, инициатива агрегаторов связана с желанием уйти от ответственности. Она сослалась на статью 1092 Гражданского кодекса, в которой говорится, что если пострадавший человек потерял трудоспособность или вовсе умер, то ему или его семье положены ежемесячные выплаты пожизненно. В настоящее время она судится с агрегатором после аварии, поскольку не может полноценно работать. Она заявила, что, по идее, ей должны каждый месяц платить по 67 тыс. рублей.

«Они испугались, что по статье 1092 Гражданского кодекса на них ляжет обязанность вообще содержать инвалидов. Они придумали эту манипуляцию», — заявила Гращенкова.

Она отметила, что по текущему законодательству никаких ограничений по выплатам не существует, а сумма 2 млн озвучена, чтобы не пришлось платить больше, хотя травмы, полученные пассажиром такси в результате аварии, могут требовать куда больших затрат на лечение.

28 сентября «Известия» сообщали, что Общероссийское объединение пассажиров направило председателю комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгению Москвичёву предложение законодательно закрепить ответственность агрегаторов такси и таксопарков за здоровье пассажиров. В настоящее время такой ответственности агрегатор такси не несет.