Прямой эфир

Власти Москвы создадут цифровую базу таксистов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Диспетчерские службы такси начнут передавать цифровой профиль работающих водителей в региональную навигационно-информационную систему. Об этом в среду, 7 октября, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Шашечки вперед: для такси хотят прописать ответственность за здоровье пассажиров
Сегодня с агрегаторов и таксопарков практически невозможно взыскать компенсацию за причиненный вред в ДТП

«Мы считаем, что за рулем такси должен быть профессионал, которому можно доверить жизнь и безопасность каждого пассажира. В соответствии с решением антитеррористической комиссии города Москвы диспетчерские службы такси (агрегаторы) начнут передавать цифровой профиль работающих водителей в нашу региональную навигационно-информационную систему», — говорится в сообщении департамента.

Уточняется, что в систему будут передавать фамилию, имя и отчество водителя, данные о его водительском удостоверении, месте трудоустройства, страховом полисе, наличии техосмотра на автомобиль. Также будет указываться стаж вождения, номер разрешения на осуществление деятельности и сведения о прохождении медицинского осмотра.

В департаменте отметили, что в ближайшее время будет заключено соответствующее соглашение на передачу таких данных с агрегаторами такси.

«Это позволит создать цифровой профиль водителя, который в дальнейшем будем подтверждаться в отдельном приложении. Мы первые в России будем так глубоко заниматься таксомоторными перевозками», — указывается в сообщении.

При этом никакие данные о пассажирах и их поездках передаваться не будут.

1 октября сообщалось, что российские агрегаторы такси подготовили собственные поправки к законопроекту, регулирующему работу такси, и направили их в Госдуму. Согласно тексту документа, агрегаторы такси согласны возмещать ущерб в размере до 2 млн рублей за ДТП, если перевозчик не сможет выплатить компенсацию пассажиру в полном объеме.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020