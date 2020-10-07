Власти Москвы создадут цифровую базу таксистов

Диспетчерские службы такси начнут передавать цифровой профиль работающих водителей в региональную навигационно-информационную систему. Об этом в среду, 7 октября, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

«Мы считаем, что за рулем такси должен быть профессионал, которому можно доверить жизнь и безопасность каждого пассажира. В соответствии с решением антитеррористической комиссии города Москвы диспетчерские службы такси (агрегаторы) начнут передавать цифровой профиль работающих водителей в нашу региональную навигационно-информационную систему», — говорится в сообщении департамента.

Уточняется, что в систему будут передавать фамилию, имя и отчество водителя, данные о его водительском удостоверении, месте трудоустройства, страховом полисе, наличии техосмотра на автомобиль. Также будет указываться стаж вождения, номер разрешения на осуществление деятельности и сведения о прохождении медицинского осмотра.

В департаменте отметили, что в ближайшее время будет заключено соответствующее соглашение на передачу таких данных с агрегаторами такси.

«Это позволит создать цифровой профиль водителя, который в дальнейшем будем подтверждаться в отдельном приложении. Мы первые в России будем так глубоко заниматься таксомоторными перевозками», — указывается в сообщении.

При этом никакие данные о пассажирах и их поездках передаваться не будут.

1 октября сообщалось, что российские агрегаторы такси подготовили собственные поправки к законопроекту, регулирующему работу такси, и направили их в Госдуму. Согласно тексту документа, агрегаторы такси согласны возмещать ущерб в размере до 2 млн рублей за ДТП, если перевозчик не сможет выплатить компенсацию пассажиру в полном объеме.