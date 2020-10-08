В «Сколково» пройдет девятый форум «Открытые инновации»

С 19 по 21 октября в Технопарке «Сколково» состоится IX Международный форум инновационного развития «Открытые инновации» — главное событие страны в сфере технологического предпринимательства.

Тема Форума в 2020 году — «New Digital Normal. Готовы ли мы к изменившемуся миру?». Участники Форума обсудят влияние социальной и экономической изоляции во время пандемии на развитие технологий в постковидном мире, а также возникновение новых сценариев и платформ взаимодействия бизнеса, правительств и общества в глобальном масштабе.

С современными тенденциями и вызовами, которые встают перед человечеством сегодня, связаны темы всех дней Форума — Humancentric Society (19 октября), Survival Economy (20 октября) и Futuristic Technology (21 октября).

«В первый день обсудим, как изменились среда взаимодействия и образ жизни людей благодаря технологиям, какие навыки человек приобретает в процессе перехода в цифровое пространство. Второй день будет посвящен реакции на стремительное сворачивание экономических связей в начале пандемии, способам адаптации к новым условиям ведения бизнеса, сильным и слабым сторонам различных моделей управления экономикой. В третий день разберемся с тем, как в этом году менялись технологические приоритеты и тренды, какие технологии помогут адаптироваться в новой реальности», — говорит Екатерина Иноземцева, генеральный директор «Сколково Форум».

В «Открытых инновациях» традиционно принимают участие ведущие эксперты и бизнесмены, инвесторы и технологические предприниматели, ученые и студенты, представители власти и мировых корпораций. Среди ключевых спикеров — лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2019 года Майкл Кремер, председатель правления Metro AG Олаф Кох, президент Microsoft в Центральной и Восточной Европе Филипп Рогге, главный директор по инновациям и стратегии Royal Philips Йероен Тас, генеральный директор Spotify в России и СНГ Илья Алексеев и др.

В связи с сохраняющимися ограничениями в 2020 году Форум пройдет в необычном формате, который совместит традиционные и цифровые технологии проведения мероприятий. Зарубежные спикеры присоединятся к дискуссиям на площадках «Сколково» по видеосвязи. Трансляция из каждого зала будет вестись не только на сайте Форума, но и на сайтах партнеров.

Выставка Startup Expo в рамках «Открытых инноваций» представит высокотехнологичные идеи и разработки, созданные стартапами при поддержке российских институтов развития. Как и деловая программа, экспозиция будет одновременно работать офлайн и онлайн. Соорганизаторы и крупные партнеры Форума покажут свои достижения в Технопарке «Сколково». Для посетителей онлайн-выставки будут организованы тематические экскурсии и возможность пообщаться с экспонентами удобным для них способом.

Подробная информация и регистрация на сайте https://openinnovations.ru. Для представителей СМИ на площадке Форума будет работать пресс-центр.