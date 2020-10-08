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Выброс пепла зафиксирован на вулканах Ключевской и Шивелуч на Камчатке

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Вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту до 5,5 км. Об этом в четверг, 8 октября, пишет пресс-служба краевого главка МЧС.

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«С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился в восточном-юго-восточном направлении на расстояние 200 км в сторону Берингова моря. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют», — предупредили в ведомстве.

Еще один выброс пепла, но уже из вулкана Шивелуч, произошел менее чем через час после первого. Пепловой выброс достиг высоты 2,5 км. Пепловый шлейф от этого выброса, по прогнозам экспертов, распространится на 150 км от вулкана в восточном-юго-восточном направлении — в сторону Берингова моря. На его пути населенные пункты также отсутствуют.

Экстренные службы не зафиксировали выпадение пепла в населенных пунктах Камчатки. В этом районе не проходят маршруты международных авиаперелетов.

В МЧС предупредили местных жителей и гостей региона, что при пеплопаде необходимо закрыть двери и окна помещений и без надобности не выходить на улицу, так как попавший в легкие при вдыхании пепел может вызвать аллергические реакции.

Если же пепел попал в помещение, то все находящиеся внутри должны надеть респираторы или хлопчатобумажные повязки, заранее пропитанным содовым раствором.

«...[необходимо] укрыть компьютер, стереосистему и другое оборудование пластиковой пленкой или плотной тканью и не использовать в течение пеплопада», — добавили в ведомстве.

Ключевской или Ключевская сопка является самым высоким действующим вулканом в Евразии. Его высота достигает 4,85 км. Высота вулкана Шевелуч — 3,283 км.

4 октября спасатели предупредили о вероятности извержения вулкана Безымянный на Камчатке.

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