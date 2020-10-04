Спасатели предупредили о возросшей вероятности извержения вулкана на Камчатке

Туристам порекомендовали воздержаться от посещения вулкана Безымянный на Камчатке из-за возросшей вероятности его извержения. Об этом в воскресенье, 4 октября, пишет пресс-служба краевого главка МЧС.

«По заключению Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска (КФ РЭС), вероятность извержения вулкана Безымянного в течение ближайшей недели повышена. Эта оценка основана на комплексе геофизических и сейсмологических данных, полученных в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН (КФ ФИЦ ЕГС РАН)», — говорится в сообщении.

Спасатели указали, что возможное извержение несет угрозу для туристов и любителей экстремального спорта, в том числе любителей посещать вулканы в период извержений и арендующих для этого малые воздушные суда. Также в МЧС предупредили, что в близлежащих населенных пунктах — поселках Ключи, Козыревск, Усть-Камчатск — возможно выпадение пепла в зависимости от направления ветра.

По данным ведомства, в настоящее время туристов в районе Безымянного не зарегистрировано. Тем не менее сохраняется вероятность самостоятельного посещения людьми вулкана. В этой связи спасатели призывают гостей и жителей полуострова не предпринимать самостоятельных путешествий к вулкану и тем более не совершать на него восхождений.

«В случае возможного извержения в непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Пеплопады могут вызвать аллергические реакции, попадание пепла в механизмы автомобилей и способствовать их выходу из строя», — предупредили спасатели.

Вулкан Безымянный находится в центральной части Ключевской группы вулканов в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Его высота достигает 3 км. Предыдущее мощное эксплозивное извержение вулкана произошло в 2019 году.

26 июля вулкан Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды выбросил пепел на высоту около 1 км над уровнем моря.