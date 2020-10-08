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В Уссурийске загорелся склад на площади 1200 кв. м

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Пожар возник на складе в Уссурийске Приморского края, площадь возгорания составляет около 1,2 тыс. кв. м. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

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«Горит склад с кожаным сырьем для производства обуви и одежды», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На сайте МЧС отмечается, что сообщение о пожаре поступило спасателям в 10:46 (03:46 мск). Огнем охвачено здание по адресу: улица Коммунальная, 5б.

К тушению привлечены 35 человек и 9 единиц техники, добавили в ведомстве.

6 октября в Аксайском районе Ростовской области загорелись два склада с пиротехникой.

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