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Два склада с пиротехникой загорелись в Ростовской области

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В Аксайском районе Ростовской области загорелись два склада с пиротехникой, проводится эвакуация людей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России во вторник, 6 октября.

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Пожар происходит в двух складских помещениях магазина пиротехники на одном из ростовских рынков. Сообщение о возгорании на улице Малое Зеленое Кольцо, 3, поступило спасателям в 14:28 мск, уточняет ТАСС .

С огнем борются 36 человек, задействовано 10 единиц техники.

«В 14:56 мск [зафиксирована] ликвидация открытого горения на площади 220 кв. м», — рассказали в МЧС.

Общая площадь возгорания устанавливается.

Накануне в Свердловской области в городе Богдановиче загорелся торговый центр. По данным МЧС, огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м и охватил второй этаж здания. Возгорание удалось потушить.

В ведомстве отметили, что на момент происшествия людей в здании не было, пострадавших нет. Причины ЧП устанавливаются.

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