Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке

Банк России пока не опасается «пузыря» на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования и очередного кризиса могут возникнуть риски перегрева. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

Он отметил, что в рамках программы льготного ипотечного кредитования под 6,5% по состоянию на начало сентября было выдано около 400 млрд рублей при общем лимите 900 млрд рублей.

«Это не так уж много, с учетом того что весь ипотечный кредитный портфель банков — около 8,5 трлн рублей», — пояснил Данилов.

Он напомнил, что в рамках этой программы есть требования о первоначальном взносе в размере не менее 15%, а ставка субсидируется на всем сроке кредита.

«Но, конечно, если будет принято решение о продлении программы и увеличении лимита, то надо будет смотреть. Потенциальные риски связаны с тем, что быстрое увеличение объемов выдачи кредитов может вести к росту цен на жилье, создавая риски перегрева», — заявил Данилов.

По его словам, после окончания программы спрос может упасть, а за ним и цены. Если в этот момент произойдет очередной кризис, когда у людей упадут доходы, то кредитные риски для банков могут существенно вырасти.

Ранее сообщалось, что объем выдачи ипотеки в России в августа 2020 года вырос до 375 млрд рублей, установив новый рекорд за всю историю рынка. За восемь месяцев текущего года в России выдали 895 тыс. ипотечных кредитов (+14% к аналогичному периоду прошлого года) на сумму 2,2 трлн рублей (+26%).