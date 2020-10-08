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Пушков сравнил приехавшего в Лондон Зеленского с комедиантом

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Российский сенатор Алексей Пушков высмеял фотографию президента Украины Владимира Зеленского, на которой он запечатлен с членами британской королевской семьи. Об этом написал в своем Telegram-канале в среду, 7 октября.

Зеленский вместе с супругой Еленой находятся в Лондоне с визитом. 7 октября они встретились с герцогом и герцогиней Кембриджскими в Букингемском дворце. Фотографии этой встречи опубликовала пресс-служба принца Уильяма и его супруги Кейт в соцсети Twitter.

«Все-таки есть аудитории, где у Зеленского что-то получается. Главное, чтобы не на крупных саммитах его снимали, а в более узком кругу. На саммитах талант комедианта не востребован, а в знатных гостиных — вполне», — отметил сенатор фотографию, на которой принц Уильям с супругой смеются в разговоре с Зеленским.

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Ранее 7 октября сообщалось, что министр обороны Украины Андрей Таран и госсекретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес подписали меморандум об активизации сотрудничества между двумя странами в военной и военно-технической сфере.

Ранее в среду Зеленский заявил «РБК-Украине», что Великобритания готова профинансировать ВМФ Украины на £1,25 млрд. Однако позже газета «Думская» сообщила, что это будут кредитные средства, которые Киев должен будет отдать за десять лет. На эти деньги планируется построить восемь ракетных катеров, а часть из этих средств освоят в Британии.

В августе ВМФ Великобритании анонсировал проведение совместных морских учений с флотом Украины в акватории Черного моря. Отмечалось, что решение было принято по итогам переговоров глав минобороны обеих стран Бена Уоллеса и Андрея Тарана, а также главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака.

По словам Уоллеса, учения должны укрепить отношения двух стран в сфере обороны, а также позволить Киеву защитить свою территориальную целостность.

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