Киев и Лондон подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере

Министр обороны Украины Андрей Таран и госсекретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес подписали меморандум об активизации сотрудничества между двумя странами в военной и военно-технической сфере. Об этом сообщается на сайте президента Украины в среду, 7 октября.

Документ подписали в присутствии украинского лидера Владимира Зеленского, который находится с официальным визитом в Великобритании.

«Важным является привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это должно «существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации» совместных проектов в оборонной сфере, что «критически важно в условиях обострения ситуации в Черноморском регионе».

Ранее в среду Зеленский заявил «РБК–Украине», что Великобритания готова профинансировать ВМФ Украины на 1,25 млрд фунтов стерлингов. Однако позже газета «Думская» сообщила, что это будут кредитные средства, которые Киев должен будет отдать за десять лет. На эти деньги планируется построить восемь ракетных катеров, а часть из этих средств освоят в Британии.

Как отмечает агентство «Украинские новости», речь идет о проекте, который Лондон предложил Киеву еще в конце августа. В соответствии с ним британская сторона развернет и прокредитует строительство восьми ракетных катеров для военно-морских сил Украины.

Ранее, 18 августа, ВМФ Великобритании анонсировал проведение совместных морских учений с флотом Украины в акватории Черного моря. Отмечалось, что решение было принято по итогам переговоров глав минобороны обеих стран Бена Уоллеса и Андрея Тарана, а также главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака.

По словам Уоллеса, учения должны укрепить отношения двух стран в сфере обороны, а также позволить Киеву защитить свою территориальную целостность.