Штаб Трампа «пригласил» на дебаты покойного рэпера Тупака Шакура

Предвыборной штаб президента США Дональда Трампа «пригласил» на теледебаты кандидатов в вице-президенты Майка Пенса и Камалы Харрис убитого в 1996 году хип-хоп исполнителя 2Pac (Тупака Шакура). Об этом в среду, 7 октября, сообщает газета New York Post со ссылкой на советника штаба Джейсона Миллера.

Ранее Харрис, отвечая на вопрос, кто, по ее мнению, является лучшим из ныне живущих рэперов, сказала, что это 2Pac. Затем она добавила, что знает о его смерти, но я продолжает так говорить.

«Я могу подтвердить, что мы оставили билет для Тупака Шакура, который, как мы знаем, является любимым из ныне живущих рэперов для сенатора Харрис», — приводит газета слова Миллера.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Майкл Пенс в качестве гостей пригласил на дебат родителей убитой боевиками террористической организации ИГ (запрещена в РФ) в Сирии американки Кайлы Мюллер. Ранее они выступали с обвинениями в адрес бывшего президента США Барака Обамы и Джо Байдена, который тогда находился в должности вице-президента страны, в том, что они не смогли спасти жизнь их дочери.

Республиканец Майкл Пенс и демократ Камала Харрис встретятся в среду, 7 октября, вечером на теледебатах, которые пройдут на сцене зала «Кингсбери холл» Университета Юты в Солт-Лейк-Сити. Они начнутся в 21:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск в четверг, 8 октября).