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Штаб Трампа «пригласил» на дебаты покойного рэпера Тупака Шакура

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Предвыборной штаб президента США Дональда Трампа «пригласил» на теледебаты кандидатов в вице-президенты Майка Пенса и Камалы Харрис убитого в 1996 году хип-хоп исполнителя 2Pac (Тупака Шакура). Об этом в среду, 7 октября, сообщает газета New York Post со ссылкой на советника штаба Джейсона Миллера.

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Ранее Харрис, отвечая на вопрос, кто, по ее мнению, является лучшим из ныне живущих рэперов, сказала, что это 2Pac. Затем она добавила, что знает о его смерти, но я продолжает так говорить.

«Я могу подтвердить, что мы оставили билет для Тупака Шакура, который, как мы знаем, является любимым из ныне живущих рэперов для сенатора Харрис», — приводит газета слова Миллера.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Майкл Пенс в качестве гостей пригласил на дебат родителей убитой боевиками террористической организации ИГ (запрещена в РФ) в Сирии американки Кайлы Мюллер. Ранее они выступали с обвинениями в адрес бывшего президента США Барака Обамы и Джо Байдена, который тогда находился в должности вице-президента страны, в том, что они не смогли спасти жизнь их дочери.

Республиканец Майкл Пенс и демократ Камала Харрис встретятся в среду, 7 октября, вечером на теледебатах, которые пройдут на сцене зала «Кингсбери холл» Университета Юты в Солт-Лейк-Сити. Они начнутся в 21:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск в четверг, 8 октября).

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