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Вирусологи ждут перелома в ситуации с пандемией к январю

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Рост заболеваемости коронавирусом в России, согласно оптимистичному прогнозу, продолжится еще как минимум три недели. По другому сценарию, переломный момент наступит до Нового года.

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В среду, 7 октября, оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России сообщил об 11 115 новых зафиксированных случаях заражения COVID-19. Этот показатель близок к пику суточной заболеваемости прошлой волны — он был зафиксирован 11 мая, когда в стране выявили 11 656 инфицированных.

При этом по оценке директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского, вирусолога Александра Лукашева, скорость роста заболеваемости сейчас не сильно выше, чем весной.

Врач отметил, что прогнозировать пик сейчас невозможно, однако, по его мнению, перелом случится до Нового года.

Более оптимистичный прогноз дает инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков считает, что заболеваемость будет расти лишь следующие три недели.

«Примерно через три недели все должно стабилизироваться и пойти на уменьшение. Но процесс уменьшения будет долгим и продлится до конца января», — сказал специалист.

Он добавил, что если после двухнедельных каникул у школьников и месячного режима дистанционной работы граждане опять начнут контактировать друг с другом и пренебрегать правилами безопасности, рост заболеваемости опять возобновится.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пиковая данность: вирусологи ждут перелома в ситуации с пандемией к январю

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