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Переносить сроки переписи из-за коронавируса не планируется

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В подготовке к всероссийской переписи населения Росстат «действует исходя из сроков, которые зафиксированы в распоряжении правительства», заявил в интервью «Известиям» глава Росстата Павел Малков.

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«По труднодоступным территориям перепись уже сейчас идет и, я надеюсь, будет продолжаться в плановом режиме. На этих территориях сейчас нет какой-то острой ситуации, требующей ограничения перемещений и контактов. Переписчиков обеспечиваем необходимыми средствами защиты. Если сохранится угроза заражения коронавирусом во время основного этапа переписи в апреле следующего года, то основной контингент переписчиков тоже обеспечим необходимыми средствами защиты», — пояснил он.

Кроме того, добавил глава ведомства, можно пройти перепись дистанционно через портал «Госуслуги.ру». Такая возможность будет использоваться впервые. Для мотивации граждан участвовать в переписи онлайн Росстат может также впервые использовать розыгрыши.

Павел Малков напомнил, что основной этап переписи пройдет в апреле следующего года, а перепись на труднодоступных территориях стартует уже сейчас, в октябре этого года, и продлится до июня 2021 года.

«Предварительные данные появятся уже в октябре 2021 года — через три месяца после завершения переписи на труднодоступных территориях, то есть существенно быстрее, чем раньше. С октября 2021-го еще год Росстат будет постепенно публиковать более подробную детализированную информацию в новых разрезах», — сообщил глава Росстата.

Все результаты будут опубликованы до конца 2022 года, пообещал он.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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