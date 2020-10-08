Число выявленных случаев коронавируса в Бразилии превысило 5 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Бразилии превысило 5 млн человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны в среду, 7 октября.

На данный момент в Бразилии насчитывается 5 000 694 случая заражения, более 4,3 млн человек выздоровели, число летальных случаев достигло 148 228.

По данным портала Worldometer на 7 октября, Бразилия находится на третьем месте в мире по числу заболевших. На первом месте по-прежнему США (более 7,7 млн случаев), на втором — Индия (более 6,8 млн).

4 октября американский Университет Джонса Хопкинса сообщил, что в мире зафиксировано более 35 млн случаев заражения коронавирусом.

2 октября ученые Принстонского и Калифорнийского университетов, а также Университета Джонса Хопкинса поделились результатами исследования, согласно которому наибольшую роль в распространении коронавируса в мире сыграли дети и молодежь.