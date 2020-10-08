США могут ввести ограничения против двух китайских компаний

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения рестрикций в отношении платежных систем китайских финансово-технологических компаний Ant Group и Tencent. Об этом сообщило агентство Bloomberg в среду, 7 октября.

По информации источников издания, у властей США существуют опасения, что указанные сервисы могут угрожать нацбезопасности страны. Якобы они могут предоставить китайской стороне доступ к личным данным американских граждан, а также сведениями о финансовых счетах миллионов пользователей.

18 сентября в ходе пресс-конференции глава Белого дома Трамп пояснил, что из-за «чумы» коронавируса, которая «пришла в США из Китая», американской экономике был нанесен значительный ущерб в тот момент, «когда она демонстрировала такие результаты, которых никогда не было прежде».

14 сентября США ввели запрет на импорт ряда товаров из китайского Синьцзяна. По мнению Вашингтона, производители используют принудительный труд рабочих. В июле администрация президента США Дональда Трампа внесла в черный список несколько швейных предприятий Китая, также объяснив это использованием производителями принудительного труда. В него попал целый ряд прошлых и нынешних поставщиков одежды для таких брендов, как Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и Hugo Boss.

Торговое противостояние между Китаем и США началось в июле 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры и в том же году направил в ВТО просьбу о проведении консультаций с США по вопросам пошлин. Вместе с тем обе стороны вводили новые обоюдные пошлины на импортируемые товары.

15 сентября арбитраж Всемирной торговой организации признал американские пошлины на китайские товары, введенные США в 2018–2019 годах, нарушающими правила международной торговли.