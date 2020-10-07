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Генсек НАТО высказался за разработку новой стратегической концепции альянса

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался за разработку новой стратегической концепции развития НАТО. Об этом он заявил в среду, 7 октября, на проходящей в Братиславе международной конференции по вопросам европейской безопасности Globsec-2020.

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«Верю, что пришло время создать новую стратегическую концепцию НАТО», — отметил он.

По его словам, Североатлантический альянс должен быть готов оперативно и в долговременной перспективе реагировать на возникающие угрозы в сфере безопасности, передает ТАСС.

«Альянс должен быть готов к более глобальной позиции, чтобы реагировать на угрозы глобального характера. Нужно сотрудничать с одинаково мыслящими партнерами [на международной арене]», — сказал Столтенберг.

Столтенберг остановился на негативных переменах, произошедших в мире после его вступления в 2014 году в должность генсека НАТО. К ним, по его утверждению, относятся действия России, растущие амбиции Китая, учащающиеся атаки хакеров в киберпространстве, усиливающийся процесс климатических изменений и активизация исламистских террористических группировок.

8 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил за ведение диалога с Россией и обсуждение таких вопросов, как контроль над вооружениями.

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