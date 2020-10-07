Российский космонавт предположил наличие жизни на Марсе

Жизнь на Марсе уже есть и занесли ее с Земли, такое предположение высказал в ходе телемоста с Центральной Америкой, организованного центром «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в среду, 7 октября, летчик-космонавт Герой России Олег Артемьев.

«Я думаю, что, на самом деле, жизнь уже на Марсе есть, и она занесена, скорее всего, нами уже. Потому что вот те марсоходы, роверы, те станции, которые долетали до Марса — как бы мы их ни обрабатывали, как бы мы их ни чистили и как бы они ни проходили карантин — все равно они в каком-нибудь закуточке привезли с собой самые простейшие микроорганизмы», — приводит его слова «РИА Новости».

По его словам, несмотря на разницу в условиях Марса и Земли «микроорганизмы там выжили и начинают эволюционно развиваться». Космонавт также добавил, что в российском сегменте МКС проводился эксперимент под названием «Тест», доказавший способность микроорганизмов выжить в открытом космосе.

3 октября стало известно сразу несколько новых кратеров на поверхности Марса обнаружила нейросеть после анализа фотографий зонда MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Как отмечает Лаборатория реактивного движения NASA, кратеры сформировались от 8 до 10 лет назад.