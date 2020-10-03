Нейросеть помогла NASA обнаружить свежие кратеры на поверхности Марса

Сразу несколько новых кратеров на поверхности Марса обнаружила нейросеть после анализа фотографий зонда MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Как отмечает на своем сайте Лаборатория реактивного движения NASA, кратеры сформировались от 8 до 10 лет назад.

По словам астронома из Технологического университета Джорджии (США) Майкла Мунье, целью ученых является внедрение подобной системы в бортовую электронику марсианских орбитальных зондов. Он отметил, что сейчас все снимки, которые делают зонды, анализируют специалисты на Земле, что занимает много времени.

«Мы надеемся, что в будущем системы искусственного интеллекта будут отбирать интересные для ученых фотографии еще на орбите», — сказал Мунье.

Для тренировки новой нейросети ученые использовали 7 тыс. фотографий зонда MRO. Она искала на них следы, которые характерны для падения метеоров и других космических тел.

После того, как искусственный интеллект научился анализировать фотографии, ему были переданы все снимки из архива. Изучив их, сеть предоставила информацию о новых кратерах на поверхности красной планеты.

В июле директор NASA Джим Брайденстайн сообщил, что марсоход Perseverance займется поиском следов жизни на Марсе и испытание новых технических решений.

По его словам, проведенные исследования говорят о том, что 3 млрд лет назад на Марсе существовала активная атмосфера, была вода и поверхность планеты обладала защитой от воздействия солнечной радиации. Брайденстайн не исключил, что в тот момент на Марсе были пригодные условия для жизни.