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Нейросеть помогла NASA обнаружить свежие кратеры на поверхности Марса

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Сразу несколько новых кратеров на поверхности Марса обнаружила нейросеть после анализа фотографий зонда MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Как отмечает на своем сайте Лаборатория реактивного движения NASA, кратеры сформировались от 8 до 10 лет назад.

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В добытых образцах ученые рассчитывают найти следы жизни

По словам астронома из Технологического университета Джорджии (США) Майкла Мунье, целью ученых является внедрение подобной системы в бортовую электронику марсианских орбитальных зондов. Он отметил, что сейчас все снимки, которые делают зонды, анализируют специалисты на Земле, что занимает много времени.

«Мы надеемся, что в будущем системы искусственного интеллекта будут отбирать интересные для ученых фотографии еще на орбите», — сказал Мунье.

Для тренировки новой нейросети ученые использовали 7 тыс. фотографий зонда MRO. Она искала на них следы, которые характерны для падения метеоров и других космических тел.

После того, как искусственный интеллект научился анализировать фотографии, ему были переданы все снимки из архива. Изучив их, сеть предоставила информацию о новых кратерах на поверхности красной планеты.

В июле директор NASA Джим Брайденстайн сообщил, что марсоход Perseverance займется поиском следов жизни на Марсе и испытание новых технических решений.

По его словам, проведенные исследования говорят о том, что 3 млрд лет назад на Марсе существовала активная атмосфера, была вода и поверхность планеты обладала защитой от воздействия солнечной радиации. Брайденстайн не исключил, что в тот момент на Марсе были пригодные условия для жизни.

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