Российские ВКС получат три новых беспилотника «Охотник»

Три новых тяжелых беспилотных истребителя С-70 «Охотник» пополнят Российские Воздушно-космические силы в ближайшие два года. Об этом в среду, 7 октября, рассказали «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе и Минобороны.

Беспилотники будут строиться по новому государственному контракту, который военное ведомство заключило с компанией «Сухой» в последние дни прошлого года после успешного завершения научно-исследовательской работы по теме «Охотник». Они присоединятся к программе испытаний единственного имеющегося сейчас прототипа. Однако новые БЛА отличаются от предшественника: на них выполнены доработки по снижению радиолокационной заметности.

«Прототип С-70 уже интенсивно трудился на испытаниях в паре с Су-57. Габариты, а также мощность двигателя позволяют установить на него полноценный радар и оптико-локационную станцию. Но вряд ли тяжелый беспилотник станет «чистым» истребителем», — отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, все современные самолеты этого класса давно превратились в многоцелевые машины, которые могут уничтожать и воздушные, и морские, и сухопутные цели с большого расстояния.

Планируется, что беспилотник в перспективе сможет функционировать не только под управлением человека, но и полностью в автономном режиме, с использованием элементов искусственного интеллекта. Аппарат будет иметь спутниковый канал связи с землей, что сделает его дальность ограниченной только запасом топлива.

Первоначально завершить опытно-конструкторские работы планировалось до конца 2025 года, но в начале августа глава Объединенной авиастроительной корпорации «ОАК» Юрий Слюсарь рассказал, что военное ведомство попросило максимально ускорить процесс, чтобы уже в 2024 году начать поставки новейшей техники в войска.

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