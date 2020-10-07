Вирусологи оценили рекомендацию использовать пульсоксиметр при COVID-19

Чтобы не допустить осложнений течения COVID-19, можно измерять уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра. Такой совет в среду, 7 октября, дал академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

«Сейчас легко купить пульсоксиметр, который измеряет пульс и насыщение кислородом. Когда уровень падает до критической отметки, до 93, это может говорить о том, что что-то идет не так», — цитирует его РБК.

Так Зверев прокомментировал рекомендацию заведующей терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе врача-инфекциониста Галины Гольцман следить за кислородом в крови даже без тяжелых симптомов COVID-19. Она указала, больной может не замечать низкого уровня насыщения крови кислородом, так как первоначально не будет чувствовать симптомов недомогания.

Для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией ученый призвал чаще бывать на свежем воздухе и следить за течением хронических болезней.

«Больше всего страдают люди с какой-то хроникой: сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких, люди с повышенным весом», — добавил Зверев.

Однако главный инфекционист ЦАО Москвы столичного департамента здравоохранения Илья Акинфиев отметил, что покупать пульсоксиметр необязательно, достаточно при проявлении любых симптомов ОРВИ обращаться за медицинской помощью.

Он обратил внимание на то, что массовая скупка приборов приведет либо к их дефициту, либо к умышленному завышению цен.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что главной ошибкой заболевших COVID-19 россиян является нежелание обращаться к медикам. По его словам, граждане зачастую занимаются самолечением, когда необходимо вызывать врача на дом.

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