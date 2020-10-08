Нашлись «Охотники»: военные получат тяжелые беспилотные истребители

Воздушно-космические силы России получат «стаю» беспилотных истребителей. В ближайшие два года построят еще три тяжелых БЛА С-70 «Охотник», рассказали «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве. Они присоединятся к программе испытаний единственного имеющегося сейчас прототипа. Министерство обороны определилось с форматом применения новейшего дрона. Машина будет иметь серьезные ударные возможности, что сделает ее по-настоящему многоцелевой, считают эксперты. Например, в качестве истребителя аппарат будет способен поражать цели с большого расстояния, добавили источники.

Дрон-истребитель

В настоящее время уже утвержден план и график работ по новому беспилотнику С-70, рассказали «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе. Согласно приложению, с которым удалось ознакомиться изданию, в последнем квартале нынешнего года сборочное производство должно получить комплект деталей из полимерных композиционных материалов для планера дрона. В первой половине 2021-го — еще два набора. Стоимость одного составляет 286 млн рублей.

Нашлись «Охотники» Макет беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник» на Международном авиационно-космическом салоне – 2019 Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Три новые машины будут строиться по новому государственному контракту. Минобороны подписало его с компанией «Сухой» в последние дни прошлого года после успешного завершения научно-исследовательской работы по теме «Охотник», рассказали «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе.

Также ожидается, что три этих БЛА будут отличаться от прототипа по внешнему виду. На них выполнены доработки для снижения радиолокационной заметности, добавили источники. Один из аппаратов останется на земле. Его используют для проведения ресурсных испытаний. Два других станут летными экземплярами.

Первоначально завершить опытно-конструкторские работы планировалось до конца 2025 года, а испытания в ударном варианте с различным оружием должны были пройти в 2023–2024 годах. Но в начале августа на встрече с Владимиром Путиным глава Объединенной авиастроительной корпорации «ОАК» Юрий Слюсарь рассказал, что военное ведомство попросило максимально ускорить процесс, чтобы уже в 2024 году начать поставки новейшей техники в войска.

Нашлись «Охотники» Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Как ранее сообщали «Известия», летом «Сухой» застраховал прототип С-70 на сумму 1,3 млрд рублей. Отдельно в 145 млн рублей оценили наземный пункт управления. Планируется, что после начала серийного производства беспилотника сумма снизится примерно до 1 млрд.

— Прототип С-70 уже интенсивно трудился на испытаниях в паре с Су-57, — рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин. — Габариты, а также мощность двигателя позволяют установить на него полноценный радар и оптико-локационную станцию. Но вряд ли тяжелый беспилотник станет «чистым» истребителем. Все современные самолеты этого класса давно превратились в многоцелевые машины, которые могут уничтожать и воздушные, и морские, и сухопутные цели.

Грузоподъемность «Охотника» позволяет ему нести не только множество дальнобойного вооружения класса «воздух–воздух», но и тяжелые бомбы и крылатые ракеты для атаки наземных объектов. По своей конструкции эта машина изначально создавалась для действий в условиях конфликтов высокой интенсивности, для прорыва мощной ПВО и ударов по стратегическим целям, напомнил эксперт.

Дорога в небо

С-70 «Охотник» является самым большим из разрабатываемых в России беспилотных летательных аппаратов. 20-тонная машина выполнена по схеме «летающее крыло» с широким использованием полимерных композиционных материалов для облегчения конструкции и снижения заметности для радиолокаторов.

Грузоподъемность С-70 достигает 6 т, а заметность для радаров у него даже ниже, чем у российского истребителя пятого поколения Су-57. Сейчас БЛА такого класса разрабатывают только в США и Китае.

Научно-исследовательская работа по «Охотнику» была инициирована в 2011 году. Головным исполнителем проекта стала компания «Сухой». Разработка аппарата велась в обстановке строгой секретности. Не был известен даже его внешний вид. Прототип «Охотника» открыто продемонстрировали лишь в 2018-м, а первый его полет состоялся 2 августа 2019 года. Уже через месяц Минобороны сообщило о начале совместных вылетов С-70 и пилотируемого Су-57. При этом БЛА своими сенсорами расширял радиолокационное поле видимости истребителя и осуществлял целеуказание для его дальнобойных авиационных средств поражения.

Нашлись «Охотники» Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Планируется, что беспилотник в перспективе сможет действовать не только под управлением человека, но и полностью в автономном режиме с использованием элементов искусственного интеллекта. Аппарат будет иметь спутниковый канал связи с землей, что сделает его дальность ограниченной только запасом топлива. Пока не сообщалось, имеет ли он возможность дозаправки в полете, как современные пилотируемые самолеты.

Специально для оснащения С-70 компанией «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» разработан новый вариант истребительного двигателя АЛ-41Ф1 — «изделие 117БД». Он обеспечит машине скорость, близкую к скорости звука. В 2019 году была презентована модель беспилотного «Охотника» с плоским соплом двигателя вместо обычного круглого. По расчетам, такая конструкция должна понизить заметность реактивного дрона.

Помимо С-70, в нашей стране ведется разработка еще двух больших ударных БЛА. Самый легкий из них «Орион» весом 1 т уже принят на вооружение и испытан в Сирии. Весной этого года военное ведомство получило комплект из трех серийных дронов. Более крупный «Альтиус», вес которого 7 т, способен нести тяжелые управляемые бомбы и находится сейчас на этапе испытаний.

В настоящее время в распоряжении Вооруженных сил России имеется более 2 тыс. комплексов беспилотной авиации. Большинство из них предназначены для выполнения разведывательных задач и относятся к легкому классу. Их взлетная масса не превышает 18 кг.