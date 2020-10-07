Россиян предупредили о мошенничестве с вымышленными долгами по ЖКХ

Россиян предупредили об обманах с липовыми долгами по ЖКХ. Участились случаи, когда мошенники под видом приставов и полицейских вымогают деньги. По легенде один человек представится сотрудником УК, а другой говорит, что он из госслужбы. Преступники сообщают о якобы задолженности за ЖКУ и просят войти. Эксперты советуют не пускать к себе домой незнакомых людей. Необходимо сразу же позвонить в УК и убедиться, что работники пришли именно от них.