Превышение концентрации сероводорода в воздухе выявили в Рязани

В Рязани специалисты регионального министерства природы подтвердили превышение ПДК сероводорода в воздухе. Проверки начались после того, как 6 октября местные жители пожаловались на удушающий «навозный» запах.

В частности, стационарный пост наблюдения в Дашково-Песочне зафиксировал превышение показателей. В Турлатове превышение ПДК сероводорода отмечалось трижды.

В ведомстве при этом заявили, что на территории, где проводили замеры, экологически опасные предприятия отсутствуют. Информация о превышениях направлена в Росприроднадзор, а уже оттуда — в прокуратуру и городскую администрацию, пишет РИА «7 новостей».