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Инфекционист заявила о преждевременности заявлений о выходе на плато по COVID-19

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Говорить о выходе на плато и о преодолении пика коронавируса в России пока рано, но в целом ситуация находится под контролем. Об этом заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила в среду, 7 октября.

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При этом она отметила, что внедрение современной терапии и вакцинации позволяют более успешно справляться с этим заболеванием.

«Благодаря этому мы не увидим той картины, которая была в марте, ситуация не будет такой хаотичной», — приводит слова вирусолога «РИА Новости».

По словам Малинниковой, на сегодняшний день инфекционные койки есть, но потенциальный приход других видов ОРВИ может осложнить ситуацию, передает RT.

Ранее в этот же день представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказала мнение, что мир должен научиться жить с коронавирусом, стараясь сохранить общества открытыми, но при быстром росте заболеваемости необходимо вводить различные ограничения.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что угроза коронавирусной инфекции в России еще не отступила, но страна готова к любому развитию событий.

В России за последние сутки выявили 11 115 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны, сообщает RNS. Больше всего новых подтвержденных случаев заболевания специалисты выявили в Москве (3229) и Санкт-Петербурге (456).

Также за последние 24 часа зафиксировано 202 летальных исхода, полностью выздоровели 6699 человек.

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Всего в мире на сегодняшний день, по данным международного статистического бюро Worldometer, зарегистрировано свыше 36 млн случаев инфекции, скончались 1 055 644 человек, выздоровели более 27,1 млн пациентов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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