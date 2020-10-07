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Ремонт федеральных трасс завершен раньше срока в Волгоградской области

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В Волгоградской области с опережением графика завершили ремонт четырех участков федеральных трасс. Работы проводились в Светлоярском, Дубовском, Калачевском и Новоаннинском районах. Проектом занималось подведомственное Росавтодору ФКУ «Упрдор Москва – Волгоград».

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Капитальный ремонт провели на участках трасс Р-22 «Каспий», А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной. На них полностью меняли дорожное основание, укрепляли обочины и укладывали верхний слой покрытия. На отремонтированных отрезках установили 2,5 км барьерных ограждений и 82 дорожных знака. На них также обновили 43 км разметки из термопластика.

Кроме того, на 83-м км трассы «Каспий» отремонтировали площадку для отдыха, которой могут воспользоваться водители: установили беседки, обновили покрытие, обустроили переходно-скоростные полосы, смонтировали новую линию освещения.

Также с опережение графика бригады ФКУ привели в порядок 20 км трассы Р-228 Сызрань–Саратов–Волгоград и 10 км трассы Р-22 «Каспий». На них обновили покрытие, применив устойчивый к повреждениям асфальтобетон. Ожидается, что в этом году в Волгоградской области капитально отремонтируют 64 км федеральных автотрасс, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

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