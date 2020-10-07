Аналитик рассказал о характеристиках iPhone 13

Аналитик агентства Display Supply Chain Consultants Росс Янг рассказал о новых смартфонах американской компании Apple iPhone 13, которые будут представлены в 2021 году. Об этом сообщило издание Business Insider.

Отмечается, что главной отличительной чертой новых гаджетов станет улучшенный дисплей ProMotion, у которого будет повышена частота отображения картинки.

Кроме того, он рассказал, что в линейку новых iPhone войдут два базовых смартфона с диагоналями 5,42 и 6,06 дюйма и двумя камерами, а также два продвинутых ― с диагоналями 6,06 и 6,67 дюйма и тремя основными камерами.

Ранее в этот день стало известно, что новая презентация Apple, на которой могут представить смартфоны линейки iPhone 12, пройдет 13 октября в штаб-квартире корпорации Apple Park в калифорнийском Купертино в 10:00 по времени западного побережья США (20:00 мск).

Также сообщалось, что 13 октября, помимо новых iPhone, линейка которых в 2020 году будет расширена до четырех моделей разных размеров, покажут метку AirTag, наушники AirPods Studio, ТВ-приставку Apple TV 2020 и первый MacBook на процессоре, выполненном на архитектуре ARM.

На презентации 15 сентября показали лишь новые часы Apple Watch и планшеты iPad. Новые iPhone не были представлены на традиционной осенней презентации впервые с 2012 года.