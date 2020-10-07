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Названа вероятная дата презентации iPhone 12

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Американская корпорация Apple может представить iPhone 12 на презентации, которая пройдет 13 октября. Сообщение о мероприятии появилось на официальном сайте компании.

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Пройдет презентация в штаб-квартире корпорации Apple Park в калифорнийском Купертино в 10:00 по времени западного побережья США (20:00 мск). По мнению инсайдеров, в ходе мероприятия компания представит линейку смартфонов iPhone 12, хотя представители Apple не уточняли, какие именно гаджеты намерены представить. Вероятно, одна из моделей будет называться iPhone 12 mini, а модель iPhone 12 Pro Max будет иметь самый большой дисплей среди всех смартфонов Apple, пишет НСН. Как пишет сайт kp.ru, новый гаджет сможет поддерживать мобильную связь последнего, пятого поколения (5G).

На презентации 15 сентября показали лишь новые часы Apple Watch и планшеты iPad. Новые iPhone не были представлены на традиционной осенней презентации впервые с 2012 года, пишет REGNUM.

Предполагается, что 13 октября помимо новых iPhone, которое в 2020 году будет расширено до четырех моделей разных размеров, покажут метку AirTag, наушники AirPods Studio, ТВ-приставку Apple TV 2020 и первый MacBook на процессоре, выполненном на архитектуре ARM.

Как отмечает телеканал «360», минимальная цена за стандартный Apple iPhone 12 на 64 Гб составит 59 тыс. рублей.

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