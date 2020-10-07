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Пашинян заявил о борьбе Армении с международным терроризмом

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Непризнанная республика Нагорный Карабах в настоящее время борется с международным терроризмом. Об этом 7 октября в эфире Первого канала заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Как он напомнил, это многое меняет в контексте вопроса. Пашинян добавил, что накануне российские спецслужбы подтвердили, что боевики ряда международных террористических формирований привлечены к военным действиям в Карабахе.

При этом начало войны не стало неожиданностью для Армении. «Что стало неожиданностью — это привлечение боевиков террористических организаций в этот конфликт», — добавил глава армянского правительства.

По его мнению, конфликт с Азербайджаном перестал быть региональным. Для решения вопроса необходим компромисс с обоих сторон, добавил Пашинян.

Кроме того, Армения рассматривает вопрос признания Нагорного Карабаха, решение будет принято по итогам анализа ситуации. Власти страны обсуждают этот вопрос, подчеркнул он. При этом Ереван учитывает и международный аспект признания этого региона.

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия, выполняя обязательства по Договору о коллективной безопасности, может встать на защиту Армении, но эти обязательства не распространяются на Нагорный Карабах.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область Азербайджана, населенная в основном армянами, объявила о выходе из состава этой республики ССР. В ходе вооруженного противостояния Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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