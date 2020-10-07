В Кремле заявили о нераспространении обязательств ОДКБ на Карабах

Россия, выполняя обязательства по Договору о коллективной безопасности (ОДКБ), может встать на защиту Армении, но эти обязательства не распространяются на Нагорный Карабах. Об этом заявил в среду, 7 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это обязательства в плане обеспечения безопасности. То есть если страна-член ОДКБ подвергается какой-то агрессии, нападению извне, то в этом случае страны –участники договора имеют обязательства встать на защиту такого государства», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, о каких обязательствах идет речь.

Говоря о том, в каком случае Россия готова направить военных в зону конфликта в Нагорном Карабахе, пресс-секретарь российского президента отметил, что «это вытекает из обязательств».

«В данном случае речь-то идет об Армении, президент это четко совершенно разъяснил и разграничил эти два вопроса. Обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах», — добавил он.

Ранее в среду президент России Владимир Путин назвал события в Нагорном Карабахе трагедией, сообщает телеканал «360». Также глава государства напомнил, что у России есть определенные обязательства перед Арменией в рамках ОДКБ, передает RT.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать Азербайджану любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.