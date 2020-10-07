Посещаемость стадионов в Москве могут ограничить до 10% на фоне коронавируса

Власти Москвы в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом могут ограничить посещаемость футбольных матчей до 10% от общей вместимости трибун. Ограничения могут вступить в силу, начиная с ближайших туров РПЛ и ФНЛ, сообщает «Спорт-Экспресс» в среду, 7 октября.

Меры сохранятся до улучшения ситуации. Если она продолжит ухудшаться, ограничения, возможно, усилятся.

Такие же ограничения, вероятно, будут введены и в Подмосковье. В других регионах пока сохранится 50-процентная квота на заполнение трибун, сообщает издание.

Ранее, 7 октября, сборная России по футболу сообщила, что у двух игроков команды, Георгия Джикии и Маринато Гильерме, спорный результат теста на коронавирус. Они изолированы до перепроверки результатов. У остальных игроков и членов штаба тесты отрицательные.

3 октября в Новогорске стартовали тренировки команды. Контрольная игра со Швецией состоится 8 октября в Москве. Матчи Лиги наций — с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).