Нигматуллин допустил штраф «Спартаку» вместо закрытия «Открытие Арены»

Бывший голкипер ФК «Спартак» Руслан Нигматуллин высказал в среду, 7 октября, мнение о возможном закрытии «Открытие Арены» из-за нарушения требований безопасности, связанных с пандемией коронавирусной инфекции во время матча десятого тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

По его словам, заведения, в которых отмечаются нарушения, закрываются на 90 дней, или они выплачивают определенный штраф. «Думаю, «Спартак» ограничится хоть и существенным, но штрафом, до закрытия дело не дойдет», — цитирует Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

По официальным данным, 3 октября, в день матча с «Зенитом» на стадионе «Открытие Арена» присутствовали 17 150 зрителей при вместимости трибун 45 360 человек, уточняет RT.

Высокая посещаемость матча вызвала обеспокоенность у органов государственной власти, передает НСН.

В связи с пандемией заполняемость трибун на матчах РПЛ сейчас не должна превышать 50%. Однако при этом необходимо учитывать дистанцию при рассадке болельщиков в 1,5 м, то есть фактическая заполняемость — примерно 30%.

Ранее 7 октября сообщалось, что РПЛ подготовила официальный запрос в ФК «Спартак» о предоставлении фактических данных о посещаемости матча.