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Жители 52 стран смогут посетить Россию по электронной визе

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Жители 52 стран смогут посетить Россию по электронной визе. Перечень государств утвердил глава кабмина Михаил Мишустин. В список вошли страны, которые изначально участвовали в пилотном проекте. Тестовая программа стартовала в 2017 году и имела ряд ограничений. Иностранцы могли заехать только через определённые погранпункты. Напомним, что единая электронная виза в Россию вводится с начала 2021 года. Консульский сбор будет $40, детям до 6 лет — бесплатно. Срок пребывания в РФ будет возможен до 16 дней.

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