Сирия планирует запросить поставки российской вакцины от COVID-19

Сирия запросит поставки российской вакцины от COVID-19 и проведет переговоры с Москвой по этому вопросу. Об этом рассказал сирийский лидер Башар Асад.

«Как я понимаю, эта вакцина еще недоступна на международном рынке, но мы собираемся обсудить с российскими властями, когда она сможет поступить в Сирию», — цитирует его 7 октября «РИА Новости». По словам Асада, этот вопрос очень важен.

Дамаск намерен запросить поставки российской вакцины, подчеркнул он. Говоря об объеме вакцины, Асад уточнил, что это зависит от доступного количества препарата.

«Также нужно обсудить, сколько нам нужно, с органами здравоохранения Сирии.... Все в Сирии интересуются российской вакциной и тем, когда она будет доступна», — объяснил президент республики.

Накануне президент России Владимир Путин отметил необходимость для России наладить промышленное производство вакцины от коронавирусной инфекции.

1 октября стало известно о начале клинических исследований российской вакцины от COVID-19 в Белоруссии. Они идут в восьми медицинских учреждениях страны.

Первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа.