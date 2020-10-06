Путин заявил о необходимости промышленного производства вакцины от COVID-19

Для России сейчас необходимо наладить промышленное производство вакцины от коронавирусной инфекции, чтобы обеспечить достаточное количество препарата для граждан страны. Об этом во вторник, 6 октября, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

«По поводу того, сколько нужно, нам нужен миллион <...> Вопрос сейчас в другом — наладить промышленное производство», — сказал российский лидер.

Глава государства также прокомментировал поставки вакцины в Белоруссию и другие страны, выразившие желание приобрести препарат.

«То, что мы сотрудничаем с другими странами, не мешает нам развивать этот процесс внутри страны, это ведь пока точечная работа, направленная на то, чтобы расширять возможности нашей фармацевтической промышленности и проводить совместную работу. совместная работа в такой важнейшей сфере никогда никому не мешала и идет только на пользу, в том числе и гражданам», — добавил Путин.

Также президент выразил уверенность в том, что вскоре в стране появится третья вакцина от COVID-19. По словам президента, первая и вторая вакцины отечественного производства соответствуют высочайшим мировым стандартам.

Ранее в этот же день стало известно, что Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук начал в Новосибирске клинические испытания собственной вакцины против COVID-19. Разработчики намерены в ноябре закончить первую и вторую фазы испытаний. Если они пройдут успешно, то специалисты перейдут к третьей фазе.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России, сообщает телеканал «360». Препарат, разработанный специалистами центра имени Гамалеи, получил название «Спутник V». Путин рассказал, что среди добровольцев, испытавших препарат, была и его дочь.

Вторую вакцину от этой инфекции разработал научный центр «Вектор». 30 сентября он получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». Отмечалось, что пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

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