Пушков объяснил активность Турции «смертью мозга» НАТО

Турция начала проводить активную и независимую политику на Ближнем и Среднем Востоке, что стало во многом возможным из-за «политического поражения Запада» и «смерти мозга» НАТО. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

По словам политика, Анкара делает это вопреки воле США, «но благодаря их провалу на Ближнем и Среднем Востоке».

«Она сделала это благодаря рыхлости и «смерти мозга» НАТО, одержимой мнимой «российской угрозой», не понимающей, как меняется мир, и не видящей дальше своего носа», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор добавил, что Евросоюз также лишь «пассивно поддерживает американцев», но не обладает никакой самостоятельной политикой в регионе. Кроме того, Европа долго обещала Турции «несбыточное» членство в ЕС, и сейчас Анкара уже ставит перед собой совсем другие задачи.

Поэтому теперь Европе, по мнению Пушкова, «приходится иметь дело с совсем другой страной», повлиять на которую будет очень сложно.

«Отныне Западу сдержать новые турецкие амбиции будет очень трудно, если вообще возможно. Европейские державы, как и США, рассчитывают использовать эти амбиции в своих интересах, но этот расчет может обернуться просчетом: Эрдоган вошел во вкус автономной игры», — считает Пушков.

Кроме того, он отметил, что из-за «политического вакуума» и «нарастающего хаоса», помимо Турции, на политическую арену Ближнего и Среднего Востока вернулась также и Россия, которая раньше уже играла ключевую роль в этом регионе.

Ранее, 6 октября, в Анкаре состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека НАТО Йенса Столтенберга на фоне обострения отношений Турции и Греции из-за геологоразведки на спорном участке шельфа в Восточном Средиземноморье, а также в связи с военным конфликтом в Нагорном Карабахе.