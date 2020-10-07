Прямой эфир

Пушков объяснил активность Турции «смертью мозга» НАТО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турция начала проводить активную и независимую политику на Ближнем и Среднем Востоке, что стало во многом возможным из-за «политического поражения Запада» и «смерти мозга» НАТО. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Хор для турецкого: РФ, Франция и США призвали к миру в Карабахе
Резко против переговоров Еревана и Баку выступила только Анкара

По словам политика, Анкара делает это вопреки воле США, «но благодаря их провалу на Ближнем и Среднем Востоке».

«Она сделала это благодаря рыхлости и «смерти мозга» НАТО, одержимой мнимой «российской угрозой», не понимающей, как меняется мир, и не видящей дальше своего носа», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор добавил, что Евросоюз также лишь «пассивно поддерживает американцев», но не обладает никакой самостоятельной политикой в регионе. Кроме того, Европа долго обещала Турции «несбыточное» членство в ЕС, и сейчас Анкара уже ставит перед собой совсем другие задачи.

Поэтому теперь Европе, по мнению Пушкова, «приходится иметь дело с совсем другой страной», повлиять на которую будет очень сложно.

«Отныне Западу сдержать новые турецкие амбиции будет очень трудно, если вообще возможно. Европейские державы, как и США, рассчитывают использовать эти амбиции в своих интересах, но этот расчет может обернуться просчетом: Эрдоган вошел во вкус автономной игры», — считает Пушков.

Кроме того, он отметил, что из-за «политического вакуума» и «нарастающего хаоса», помимо Турции, на политическую арену Ближнего и Среднего Востока вернулась также и Россия, которая раньше уже играла ключевую роль в этом регионе.

Ранее, 6 октября, в Анкаре состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека НАТО Йенса Столтенберга на фоне обострения отношений Турции и Греции из-за геологоразведки на спорном участке шельфа в Восточном Средиземноморье, а также в связи с военным конфликтом в Нагорном Карабахе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020