Эксперт рассказал о возможности узнать назначение звонка без ответа

Не всегда можно легко определить, кто именно звонит на ваш телефон: коллеги с работы, организация, которая пытается навязать ненужные услуги или мошенники. О том, как можно решить данную проблему, в беседе с агентством «Прайм» рассказал заместитель директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин.

По его словам, для данных целей существуют специальные мобильные приложения. Они позволяют узнать информацию о входящем номере и убедиться в том, спам это или нет. Аверин отметил, что у пользователей популярны такие приложения, как Kaspersky Who Calls, Truecaller и «Яндекс».

Также эксперт отметил, что данные программы весьма удобны и их достаточно легко настроить для последующей работы. Однако, к сожалению, даже приложения для определения спам-звонков, по словам Аверина, не дают полной гарантии того, что сомнительный звонок будет определен верно.

Ранее 6 октября директор Института информационных технологий Университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал о случаях, когда лучше всего поставить мобильный телефон на беззвучный режим. При этом он отметил, что такое решение помогает не только при служебной необходимости, но и может хорошо сказаться и на здоровье человека.