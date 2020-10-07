Прямой эфир

Эксперт рассказал о возможности узнать назначение звонка без ответа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не всегда можно легко определить, кто именно звонит на ваш телефон: коллеги с работы, организация, которая пытается навязать ненужные услуги или мошенники. О том, как можно решить данную проблему, в беседе с агентством «Прайм» рассказал заместитель директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин.

Повторяя изгиб: кого заинтересует новый складной смартфон Samsung
Из-за высокой цены продажи новинки не превысят 70 тыс. штук за год, считают эксперты

По его словам, для данных целей существуют специальные мобильные приложения. Они позволяют узнать информацию о входящем номере и убедиться в том, спам это или нет. Аверин отметил, что у пользователей популярны такие приложения, как Kaspersky Who Calls, Truecaller и «Яндекс».

Также эксперт отметил, что данные программы весьма удобны и их достаточно легко настроить для последующей работы. Однако, к сожалению, даже приложения для определения спам-звонков, по словам Аверина, не дают полной гарантии того, что сомнительный звонок будет определен верно.

Ранее 6 октября директор Института информационных технологий Университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал о случаях, когда лучше всего поставить мобильный телефон на беззвучный режим. При этом он отметил, что такое решение помогает не только при служебной необходимости, но и может хорошо сказаться и на здоровье человека.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020