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Мозг собаки не отличает человеческое лицо от затылка

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Группа венгерских и мексиканских ученых обнаружили, что собаки не распознают человеческие лица, но реагируют на морды других собак. Результаты их эксперимента опубликованы в Journal of Neuroscience.

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Исследователи, чтобы выявить реакцию на лица людей, просканировали мозг 20 домашних собаках. При этом животные неподвижно лежали внутри аппарата МРТ и смотрели на экран.

Псам показывали четыре двухсекундных видео: лицо или затылок человека и морда или холка собаки. Эти же видеоролики продемонстрировали и тридцати людям, реакция которых также изучалась с помощью аппарата МРТ.

В итоге выяснилось, что у людей большая часть зрительных сетей в мозге активизируется при взгляде на лицо или морду и находится в спокойном состоянии при взгляде на затылок или холку.

Однако части мозга собак, обрабатывающие зрение, похоже, не заботились о лицах. При просмотре лица ни одна область мозга не проявляла большей активности по сравнению с затылком, но активировались при виде морды другой собаки. Вместо этого области зрительной системы собак были больше настроены на распознавание того: кто изображен на видео — человек или собака.

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